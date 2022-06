Exvocero de la CAM José Huenchunao: "No estoy de acuerdo cuando se habla del robo de madera, eso es parte de los recursos que tienen nuestras comunidades después de haber recuperado sus tierras"

El histórico vocero de las comunidades del Lleu Lleu, José Huenchunao, marcó la agenda con una reciente entrevista. En ésta, el werken y exdirigente de la CAM repasó diversos temas como el control territorial, educación, así como el tema del narcotráfico y el denominado «robo de madera» que han inundado diversos medios de comunicación.

Por Macarena Montes

Este lunes se publicó una entrevista al exdirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), José Huenchunao. Ésta fue realizada por el periodista Hugo Varela del medio Sala de Prensa, junto al lago Lleu Lleu, en el fundo El Pino, que fue usurpado por colonos y forestales que hoy han sido expulsados del territorio. Allí partieron recordando el nacimiento de la CAM en 1997 y 1998.

«En ese tiempo teníamos el tema de las recuperaciones de tierra porque las comunidades estaban con problemas de espacios territoriales bien graves puesto que teníamos aquí latifundios, las empresas forestales estaban prácticamente entrando al seno de las comunidades y a partir de eso empezamos a trabajar la idea de generar una coordinación de comunidades que estuvieran vinculadas a la restitución de las tierras, además pensando estratégicamente en condiciones para reconstruir de nuevo nuestro pueblo», señaló de manera enfática Huenchunao.

Posteriormente el periodista le señala las diferencias o mejoras de la década de los 90 con el tiempo presente, a lo que el dirigente responde que «Desde esa fecha hasta ahora el movimiento mapuche ha tenido bastantes logros cualitativamente hablando porque se han superado situaciones bien críticas como espacios territoriales, incluyendo la poca identificación del mapuche con su pueblo»

«Ahora estamos discutiendo los ejes de la reconstrucción del pueblo mapuche como el territorio, la educación y la salud» agrega.

Huenchunao destaca que su enemigo sigue siendo «el sistema de dominación, el sistema capitalista, incluso desde su expresión institucional, desde el Estado, que sigue siendo eminentemente capitalista el Estado de Chile, por eso estamos en una relación conflictiva porque no hay un entendimiento entre el Estado y nuestras posiciones del pueblo mapuche».

Consultado si hay personas que se aprovechan de la lucha mapuche para establecer negocios como narcotráfico, el dirigente señaló que «Hay gente que actúa por sus intereses, no les interesa la reconstrucción del pueblo mapuche, solo sus intereses económicos y nosotros no estamos de acuerdo con eso» para luego añadir que «Nosotros estamos en la idea de ordenar eso, hemos conversado con alguna gente y estamos en la idea de combatir el narcotráfico, combatir a la gente que tenga otros intereses que sean ajenos a la lucha de nuestro pueblo«.

Con respecto a la gravedad del problema del narcotráfico, José explica que «Yo creo que no es tan grave, porque aquí no hay carteles de narco pero sí hay gente que está siendo consumidora, y que hay seguramente carteles externos que intentan entrar droga al territorio entonces ése es un peligro para nosotros y que lo vamos a tener que combatir en algún momento«.

Al preguntarle por el robo de madera, Huenchunao zanja que se trata de un tema aparte. «A mí no me pueden venir a decir, por ejemplo, que nosotros estamos robando madera en predios que tenemos controlado como comunidades, que eran de las forestales, nosotros tenemos el derecho justo de sacar esa madera si queremos, o la dejamos ahí«.

«Las empresas dicen que son de ellos pero el concepto que tenemos nosotros es que esa madera está dentro de las tierras que son parte de las comunidades y por tanto yo no estoy de acuerdo cuando se habla del robo de madera, eso es parte de los recursos que tienen nuestras comunidades después de haber recuperado sus tierras» indica.

José explica que «Es un tema complejo porque las forestales tenían mucho más de la mitad del territorio del pueblo mapuche controlado y hoy nosotros tenemos grandes extensiones de predios controlados por las comunidades, y la discusión es si nosotros vamos a ser un pueblo forestal o la reconstrucción de nuestro pueblo tiene otras condiciones u otra concepción, ésa es la gran discusión, pero por ahora, no le podemos decir a las comunidades que no saquen los árboles que están ahí y si la gente puede usar esos recursos para mejorar sus condiciones, para construir sus casas, para llevar el alimento a sus hogares, para que sus familias tengan mejores condiciones socioeconómicas no nos podemos negar y decirles que no lo hagan«.

Huenchunao recalca que muchas comunidades «están haciendo un trabajo comunitario con la madera, que están quedando sus productos acá, están construyendo sus casas, tienen leña, pueden construir sus cercos para sus animales» agregando que «en otros lados la gente está sacando los pinos, los eucaliptos y está sembrando adentro, está cosechando, tienen más papas, tienen más trigo, más harina para hacer el pan, tienen animales para tomar la leche, para hacer queso incluso».

El dirigente mapuche recalca que «Ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir incluso de incorporar las armas en la medida que sea necesario, porque no hay ningún pueblo que se haya liberado de otra manera».

Con respecto a la disposición a sentarse a conversar con las autoridades chilenas, respondió que «Yo creo que sí, hasta los enemigos más grandes en las guerras están conversando«. Sin embargo, descartó que existan avances en ese «diálogo». Además el werken dirigió criticas a los cambios reales que podrá lograr la Convención, dando ejemplos como el de Bolivia en donde pese a los avances en su Constitución, aún existen grandes problemáticas y recientemente se ejecutó un golpe de Estado.

Huenchunao también recalcó en la entrevista que han logrado que «el lago Lleu Lleu sea considerado uno de los más limpios de Sudamérica». Esto gracias al control comunitario expresó.

Consultado si estamos en una categoría de guerra, Huenchunao respondió que «Hay muchos sectores que son la contraparte del pueblo mapuche y que están en guerra con nosotros, y nosotros tenemos que pensar que esa situación existe y tenemos que pensar en cómo nos vamos a defender también» concluyó.

