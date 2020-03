Video denuncia el abuso contra trabajadores en medio de la emergencia sanitaria

View this post on Instagram

Una brutal nuestra de abuso por parte de alguien que pareciera ser un capataz al interior de una obra es la que se expresa en este video, en el cual este sujeto se hace valer la estratagema de la libertad de trabajo para coaccionar a trabajadores a seguir laborando en medio de la emergencia sanitaria y, según denuncian, sin ningún tipo de medida de seguridad sanitaria. "Ustedes deciden… No se obliga a nadie a trabajar", reitera hasta la náusea este sujeto ante los cuestionamientos de los obreros. En el transcurso de su perorata despidió arbitrariamente a un obrero que lo increpó en defensa de la salud de todos quienes estaban ahí y sus seres cercanos.