VIDEO| Los obreros de Coronel en Puchoco Schwager a 60 años de la huelga larga del Carbón

[resumen.cl] En un registro audiovisual de potente contenido histórico y social, se registran las historias de obreros del sector Puchoco-Schwager en Coronel. La obra de 6 minutos recoge relatos y biografías de mineros que mantienen viva toda una cultura vinculada a la explotación del carbón. El registro se ha difundido durante el aniversario 60 de la Huelga Larga del Carbón, donde mineros y sus familias emprendieron una caminata hasta Concepción en una marcha histórica recordada por los entrevistados

El registro documental es obra de la productora coronelina «Obrero Audiovisual». En conversación con Resumen, el creador de la obra afirmó que «me interesa rescatar un espíritu de supervivencia que a mi parecer define mucho a Coronel, una comuna que se ha gestado en base a la migración por ejemplo, un tema muy contingente, que pareciera ser nuevo, pero Coronel se forja bajo esa base, llega la industrialización a través de las minas del carbón y comienza a llegar gente de todos lados, mapuches, mestizos, rotos chilenos».

En el mismo sentido afirmó que «incluso la población más antigua de Coronel, la tan conocida «Colonia» lleva a ese nombre a propósito de los migrantes que ahí se asentaron; árabes, italianos entre otros colonos. Entonces […] ese espíritu es lo que sigo viendo y que busco retratar a través de trabajos como este, reivindicar el valor de la pluriculturalidad y su relación con la industria. Y tal vez quitar un poco este velo de romanticismo un poco trasnochado en el que caímos comúnmente, hermoseando la realidad, higienizando las historias y que no nos deja ver aspectos de lo esencial de los territorios y su gente. Ese para mi es el valor de la cuenca del carbón»

Frente a la pregunta de ¿por qué te acercaste y abordaste esta temática? Obrero Audiovisual nos contestó «crecí en Coronel y sabes que nunca me hablaron de historia local en el colegio, nada. Sólo algunos atisbos de los clichés clásicos, Baldomero lillo, Sub Terra, o el mismo Oreste Plath (que tienen más que ver con Lota donde si hubo un fuerte trabajo en asuntos patrimoniales después del cierre de las minas que con Coronel), sin quitarles un ápice de importancia me parece que la comuna carece de una identidad propia porque no se ha hecho un trabajo fuerte, serio y comprometido en esa área».



«Entonces consideré que era necesario trabajar sobre eso e ir corriendo el cerco de lo que ya existía, crear material que esté a disposición de quién quiera revisar que hable de parte de la historia y también entender la visión que en un momento histórico se tuvo del pasado. Además personalmente me ayuda a aprender sobre el tema en la voz de la gente que sigue viviendo en estos lugares y que probablemente no tengan otra opción de enriquecernos con sus relatos de no ser por encuentros como estos, la gente se muere más rápido de lo que creemos y sus relatos son valiosos y requieren ser atendidos a tiempo», expresó para finalizar.

Este 2020 se cumplen 60 años desde la «Huelga larga del carbón» en 1960, en el vídeo varios de los obreros recuerdan esta gesta que hasta el día de hoy constituye uno de los hitos centrales del movimiento obrero chileno durante el siglo XX.

