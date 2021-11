Papeles de Facebook: Compañía permitió crecimiento de contenido antivacuna para aumentar visitas y ganancias

[resumen.cl] Una filtración de documentos internos de Facebook reveló, entre otras cosas, que la empresa decidió no limitar en su plataforma a las teorías de la conspiración antivacuna contra la Covid-19 que ponen en riesgo sanitario a la población mal informada, con tal aumentar el tiempo que estas personas pasan en su red social y así aumentar sus ganancias.

Una gran cantidad de documentos internos de Facebook fueron filtrados a los medios de comunicación, generando la crisis más grande la compañía de Mark Zuckerberg en toda su historia, impulsando incluso su reciente cambio de nombre a Meta.

Te puede interesar: Twitter reconoce que su algoritmo favorece difusión de contenido de derecha

Los llamados ahora como los «Papeles de Facebook», en alusión a los «Papeles de Pandora», comenzaron a publicarse a principios de septiembre por The Wall Street Journal, empezó a publicar varios artículos basados en investigaciones internas de la compañía que provocaron gran revuelo en la opinión pública, siendo una de las más importantes, el hecho de que Facebook era consciente del impacto negativo que su aplicación Instagram tiene para millones de sus usuarios adolescentes, aprovechando estos sentimientos para promover su uso.

Los documentos fueron entregados a la prensa por Frances Haugen, exempleada de la compañía de 37 años, quien copió los documentos antes de dejar la empresa.

Facebook y los conspiracioncitas antivacunas

El contenido antivacuna ha tenido un gran crecimiento a raíz de la pandemia, generando un preocupante riesgo sanitario en la población. Fue en marzo de este año, cuando los planes de vacunación comenzaron a aplicarse ya masivamente en una parte del mundo, cuando algunos empleados de Facebook lograron encontrar la fórmula para prevenir la circulación de este tipo de contenido en sus plataformas, si se modificaban ciertos parámetros para catalogar las publicaciones. Sin embargo, Facebook, decidió ignorar estas recomendaciones.

También puedes leer | Pfizer y la soberanía sanitaria: Revelan abusivos detalles que la farmacéutica impone en sus contratos

"Lo único que les importa es tener a la gente conectada", señaló a Los Angeles Times, Imran Ahmed, CEO del Center for Countering Digital Hate (Centro para Contrarrestar el Odio Digital), una agrupación que estudia el funcionamiento de la internet. "Atraen al usuario y eso genera dinero".

Haugen declaró ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos al respecto, quien envió un informe al Congreso y a un grupo organizaciones periodísticas, como la Agencia The Associated Press (AP).

«Los documentos revelan que, en medio de la pandemia del COVID-19, Facebook investigó a fondo el papel de sus plataformas en la diseminación de desinformación sobre vacunas que salvan vidas. Indican asimismo que sus empleados ofrecían periódicamente soluciones para contrarrestar esa desinformación, que no eran tomadas en cuenta», consigna Los Angeles Times.

"Esta gente vende temor e indignación", opinó al mismo medio, Roger McNamee, inversionista del Silicon Valley. "No es una casualidad. Es un modelo empresarial".

«Normalmente, Facebook evalúa las publicaciones según el interés que generan, la cantidad de "me gusta", "no me gusta", comentarios y de veces que son compartidas. Esa forma de evaluar funciona con publicaciones inocuas, como recetas de cocina y fotos de perros. Pero los documentos del propio Facebook señalan que cuando se trata de temas que generan divisiones --cosas como las vacunas--, esa forma de catalogar publicaciones alimenta la polarización, los desacuerdos y las dudas», explican.

A través de un comunicado, la vocera de Facebook, Dani Lever, dijo que los documentos "no representan los considerables progresos que hicimos desde entonces en la promoción de información confiable sobre la Covid-19 y la expansión de nuestras políticas para eliminar desinformación dañina sobre la Covid y las vacunas".

El presidente de Facebook (Ahora «Meta), Mark Zuckerberg, anunció el 15 de marzo que la compañía comenzaría a etiquetar publicaciones sobre las vacunas que las describían como seguras, medida permitió a Facebook seguir atrayendo usuarios --y dinero-- que hacían comentarios negativos sobre las vacunas, de acuerdo con Ahmed, del Center for Countering Digital Hate.

"Facebook tomó medidas que hicieron que la gente reciba desinformación que le causó la muerte", manifestó Ahmed. "A esta altura, deberían investigar asesinatos", concluye.